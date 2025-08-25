У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені

Щонайменше одна людина загинула та кілька отримали поранення внаслідок вибуху газового балону в Центральному дитячому магазині на Луб’янській площі в москві. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Вибух стався у неділю в культовому московському магазині іграшок "Дитячий світ", розташованому поруч зі штаб-квартирою федеральної служби безпеки.

На жаль, за попередньою інформацією, в результаті інциденту є загиблий і кілька людей отримали поранення