У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені
Київ • УНН
У москві в Центральному дитячому магазині на Луб'янській площі стався вибух газового балону. Одна людина загинула, декілька отримали поранення.
Щонайменше одна людина загинула та кілька отримали поранення внаслідок вибуху газового балону в Центральному дитячому магазині на Луб’янській площі в москві. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Вибух стався у неділю в культовому московському магазині іграшок "Дитячий світ", розташованому поруч зі штаб-квартирою федеральної служби безпеки.
На жаль, за попередньою інформацією, в результаті інциденту є загиблий і кілька людей отримали поранення
За повідомленням міської влади, будівля, в якій також працюють ресторани, магазини та кінотеатр, була евакуйована. За даними місцевих ЗМІ, вибухнув балон з гелієм.
