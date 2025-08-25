$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 12829 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 24591 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 31393 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 29740 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 39438 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 74146 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 61993 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33601 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56526 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35472 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У москві в Центральному дитячому магазині на Луб'янській площі стався вибух газового балону. Одна людина загинула, декілька отримали поранення.

У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені

Щонайменше одна людина загинула та кілька отримали поранення внаслідок вибуху газового балону в Центральному дитячому магазині на Луб’янській площі в москві. Про це пише УНН із посиланням на Reuters

Деталі

Вибух стався у неділю в культовому московському магазині іграшок "Дитячий світ", розташованому поруч зі штаб-квартирою федеральної служби безпеки.

На жаль, за попередньою інформацією, в результаті інциденту є загиблий і кілька людей отримали поранення

- заявив мер москви сергій собянін.

За повідомленням міської влади, будівля, в якій також працюють ресторани, магазини та кінотеатр, була евакуйована. За даними місцевих ЗМІ, вибухнув балон з гелієм.

Вибухи, пожежі в будинках, палаючі автомобілі: БпЛА атакували москву і підмосковʼя20.07.25, 04:19 • 22164 перегляди

москва запевняє, що її знижки на нафту достатньо привабливі, аби утримати Індію серед покупців - Bloomberg20.08.25, 15:56 • 2708 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини СвітуПодії