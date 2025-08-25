В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 12766 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 24421 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 31310 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 29659 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 39319 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 74056 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 61955 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33592 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56516 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35467 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
80%
748мм
Популярные новости
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру24 августа, 13:30 • 17274 просмотра
Вэнс: Россия отказалась от попытки создать марионеточное правительство в Киеве24 августа, 14:46 • 6920 просмотра
Трамп остановил строительство дорогостоящей морской ветряной электростанции в США: проект был почти завершен24 августа, 15:28 • 8428 просмотра
Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу24 августа, 15:44 • 10003 просмотра
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости18:31 • 10981 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 39318 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 74055 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 44218 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 57869 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 44719 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 44169 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 29608 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 30458 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 33166 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 39217 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Северный поток — 2
Футбол

В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В москве в Центральном детском магазине на Лубянской площади произошел взрыв газового баллона. Один человек погиб, несколько получили ранения.

В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянской площади в москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Взрыв произошел в воскресенье в культовом московском магазине игрушек "Детский мир", расположенном рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.

К сожалению, по предварительной информации, в результате инцидента есть погибший и несколько человек получили ранения

- заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По сообщению городских властей, здание, в котором также работают рестораны, магазины и кинотеатр, было эвакуировано. По данным местных СМИ, взорвался баллон с гелием.

москва уверяет, что ее скидки на нефть достаточно привлекательны, чтобы удержать Индию среди покупателей - Bloomberg20.08.25, 15:56 • 2708 просмотров

Вероника Марченко

Новости МираПроисшествия