В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянской площади в москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел в воскресенье в культовом московском магазине игрушек "Детский мир", расположенном рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.

К сожалению, по предварительной информации, в результате инцидента есть погибший и несколько человек получили ранения