В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые
Киев • УНН
В москве в Центральном детском магазине на Лубянской площади произошел взрыв газового баллона. Один человек погиб, несколько получили ранения.
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянской площади в москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Взрыв произошел в воскресенье в культовом московском магазине игрушек "Детский мир", расположенном рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.
К сожалению, по предварительной информации, в результате инцидента есть погибший и несколько человек получили ранения
По сообщению городских властей, здание, в котором также работают рестораны, магазины и кинотеатр, было эвакуировано. По данным местных СМИ, взорвался баллон с гелием.
