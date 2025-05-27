У москві на днищі позашляховика посадовця росгвардії виявили прикріплену коробку - росЗМІ
Київ • УНН
У москві біля заправки виявили Toyota Land Cruiser Prado високопосадовця росгвардії з коробкою під днищем. На місці працюють оперативні служби, територію оточено.
У москві виявили білий джип Toyota Land Cruiser Prado посадовця росгвардії із прив'язаною до днища коробкою. Автівку перевіряють на наявність можливої вибухівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на росЗМІ.
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Білий джип із прив'язаною до днища коробкою виявлено біля заправки на Ленінському проспекті в Москві неподалік станції метро "Тропарево"
За даними каналу, машина належить високопоставленому військовому. Наразі на місці працюють співробітники оперативних служб. Територію оточили та заборонили прохід перехожим.
Нагадаємо
У рф раніше вигадали нібито "український слід" у справі про ліквідацію російського генерала москалика. росзМІ повідомляли, що під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика. Вибуховий пристрій всередині машини було приведено в дію дистанційно.