В москве на днище внедорожника должностного лица росгвардии обнаружили прикрепленную коробку - росСМИ
Киев • УНН
В москве возле заправки обнаружили Toyota Land Cruiser Prado высокопоставленного должностного лица росгвардии с коробкой под днищем. На месте работают оперативные службы, территория оцеплена.
В москве обнаружили белый джип Toyota Land Cruiser Prado чиновника росгвардии с привязанной к днищу коробкой. Автомобиль проверяют на наличие возможной взрывчатки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.
Детали
Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен возле заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро "Тропарево"
По данным канала, машина принадлежит высокопоставленному военному. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Территорию оцепили и запретили проход прохожим.
Напомним
В рф ранее придумали якобы "украинский след" в деле о ликвидации российского генерала москалика. росСМИ сообщали, что под москвой в балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Взрывное устройство внутри машины было приведено в действие дистанционно.