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В москве на днище внедорожника должностного лица росгвардии обнаружили прикрепленную коробку - росСМИ

Киев • УНН

 • 476 просмотра

В москве возле заправки обнаружили Toyota Land Cruiser Prado высокопоставленного должностного лица росгвардии с коробкой под днищем. На месте работают оперативные службы, территория оцеплена.

В москве на днище внедорожника должностного лица росгвардии обнаружили прикрепленную коробку - росСМИ

В москве обнаружили белый джип Toyota Land Cruiser Prado чиновника росгвардии с привязанной к днищу коробкой. Автомобиль проверяют на наличие возможной взрывчатки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Детали

Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен возле заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро "Тропарево"

- написал Telegram-канал Mash.

По данным канала, машина принадлежит высокопоставленному военному. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Территорию оцепили и запретили проход прохожим.

Напомним

В рф ранее придумали якобы "украинский след" в деле о ликвидации российского генерала москалика. росСМИ сообщали, что под москвой в балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Взрывное устройство внутри машины было приведено в действие дистанционно.  

Лилия Набока

Лилия Набока

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