У місті Токмак окупанти планують провести так званий "референдум" 4 квітня – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У місті Токмак на Запоріжжі російські окупанти 4 квітня планують проведення так званого "референдуму". Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР".