У місті Токмак окупанти планують провести так званий "референдум" 4 квітня – Генштаб

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"За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР".