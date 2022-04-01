В городе Токмак оккупанты планируют провести так называемый "референдум" 4 апреля - Генштаб

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"По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено оповещение местного населения об этом мероприятии", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области готовят референдум о создании "ХНР".