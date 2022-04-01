В городе Токмак оккупанты планируют провести так называемый "референдум" 4 апреля - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В городе Токмак на Запорожье российские оккупанты 4 апреля планируют проведение так называемого "референдума". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено оповещение местного населения об этом мероприятии", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области готовят референдум о создании "ХНР".