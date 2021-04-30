У Мінцифри заявляють про підключення сіл до оптичного інтернету вже влітку

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Керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок сказав, що незабаром стартує подання офіційних заявок для участі у проєкті Мінцифри “Інтернет-субвенція”. У громад буде 10 робочих днів для того, щоб їх відправити.

Відбір здійснюватиме комісія, яку утворять при Мінцифрі. Вона аналізуватиме заявки голів громад, враховуючи найнижчу ціну підключення сіл до оптичного інтернету і найбільший соціальний ефект. Між громадами розподілять закладені в держбюджеті 500 млн грн, щоб ті змогли провести публічні закупівлі і визначити провайдерів, що підключатимуть села до оптичного інтернету.

Прогнозують, що більше 6 тис. сільських освітніх, культурних і медичних закладів отримають оптичний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і користуватимуться ним безкоштовно до кінця 2022 року.

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Нагадаємо

Мінцифри заявляло про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців у більш ніж 7 тисячах населених пунктів отримали 4G. При цьому залишилось підключити ще 7,3 тис. населених пунктів. Це невеликі села, де часто мешканці не мають ніякого доступу до швидкісного інтернету, вказали у відомстві.