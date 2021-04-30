У Мінцифри заявляють про підключення сіл до оптичного інтернету вже влітку

ukru
Ексклюзив
10:51 • 50575 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 89197 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 129941 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 171417 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 253414 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185314 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178352 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188473 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155205 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160296 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 110720 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 109983 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 123920 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 101048 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 113746 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 253400 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 201619 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 296607 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 291730 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 418187 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 14161 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 94252 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 99533 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 94722 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111946 перегляди
Актуальне
У Мінцифри заявляють про підключення сіл до оптичного інтернету вже влітку

У Мінцифри заявляють про підключення сіл до оптичного інтернету вже влітку

Київ • УНН

 • 19543 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У серпні Мінцифра обіцяє підключення сіл до оптичного інтернету. Для цього між громадами розподілять закладені в держбюджеті 500 млн грн. Про це інформують у міністерстві, пише УНН.

Деталі

Керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок сказав, що незабаром стартує подання офіційних заявок для участі у проєкті Мінцифри “Інтернет-субвенція”. У громад буде 10 робочих днів для того, щоб їх відправити.

Відбір здійснюватиме комісія, яку утворять при Мінцифрі. Вона аналізуватиме заявки голів громад, враховуючи найнижчу ціну підключення сіл до оптичного інтернету і найбільший соціальний ефект. Між громадами розподілять закладені в держбюджеті 500 млн грн, щоб ті змогли провести публічні закупівлі і визначити провайдерів, що підключатимуть села до оптичного інтернету.

Прогнозують, що більше 6 тис. сільських освітніх, культурних і медичних закладів отримають оптичний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і користуватимуться ним безкоштовно до кінця 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінцифри пропонує внести до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету

Нагадаємо

Мінцифри заявляло про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців у більш ніж 7 тисячах населених пунктів отримали 4G. При цьому залишилось підключити ще 7,3 тис. населених пунктів. Це невеликі села, де часто мешканці не мають ніякого доступу до швидкісного інтернету, вказали у відомстві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами