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На покриття широкосмуговим інтернетом у віддалених селах у Бюджеті-2021 закладено 500 млн гривень

На покриття широкосмуговим інтернетом у віддалених селах у Бюджеті-2021 закладено 500 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Бюджеті на 2021 рік закладено 500 млн гривень на заходи щодо впровадження широкосмугового інтернету на всій території України, зокрема, у сільській місцевості. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані проекту Державного бюджету України на 2021 рік.

Так, 500 млн гривень субвенції з державного бюджету планують спрямувати міським бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету у сільській місцевості.

Як раніше повідомляв УНН, Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження 4G на всій території України.

Згідно з проектом розпорядження планується забезпечити максимальне покриття території України інтернетом 4G та затвердити план заходів щодо вивільнення смуг радіочастот у діапазонах 790 – 862 МГц, 694-790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри заявляло про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців у більш ніж 7 тисячах населених пунктів отримали 4G. При цьому залишилось підключити ще 7,3 тис. населених пунктів. Це невеликі села, де часто мешканці не мають ніякого доступу до швидкісного інтернету, вказали у відомстві.

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