На покриття широкосмуговим інтернетом у віддалених селах у Бюджеті-2021 закладено 500 млн гривень

Так, 500 млн гривень субвенції з державного бюджету планують спрямувати міським бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету у сільській місцевості.

Як раніше повідомляв УНН, Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження 4G на всій території України.

Згідно з проектом розпорядження планується забезпечити максимальне покриття території України інтернетом 4G та затвердити план заходів щодо вивільнення смуг радіочастот у діапазонах 790 – 862 МГц, 694-790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри заявляло про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців у більш ніж 7 тисячах населених пунктів отримали 4G. При цьому залишилось підключити ще 7,3 тис. населених пунктів. Це невеликі села, де часто мешканці не мають ніякого доступу до швидкісного інтернету, вказали у відомстві.