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На покрытие широкополосным интернетом в отдаленных селах в Бюджете-2021 заложено 500 млн гривен

На покрытие широкополосным интернетом в отдаленных селах в Бюджете-2021 заложено 500 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 19062 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В бюджете на 2021 год заложено 500 млн гривен на мероприятия по внедрению широкополосного интернета на всей территории Украины, в частности, в сельской местности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год.

Так, 500 млн гривен субвенции из государственного бюджета планируется направить городским бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности широкополосного доступа в интернет в сельской местности.

Как ранее УНН сообщал, Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 4G на всей территории Украины.

Согласно проекту распоряжения планируется обеспечить максимальное покрытие территории Украины интернетом 4G и утвердить план мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790 - 862 МГц, 694-790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы.

Ранее сообщалось, что Минцифры заявляло об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4,7 млн украинцев в более 7 тысячах населенных пунктов получили 4G. При этом осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов. Это небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к широкополосному интернету, указали в ведомстве.

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