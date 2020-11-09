В Україні ще у понад 7 тис. міст та сіл немає 4G

"Завдяки запуску надання послуг мобільного зв’язку 4G у діапазоні 900 МГц, покриття швидкісним мобільним інтернетом ми прискорили вдвічі... За минулий місяць підключено до 4G майже 2,5 тисячі населених пунктів, а понад 300 тисяч українців отримали змогу користуватись швидкісним інтернетом у своєму мобільному вперше", — сказав віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За даними Мінцифри, у жовтні:



Оператори підключили до 4G 2497 населених пунктів



У 1 146 містах та селах 4G з’явився вперше



320 тис. українців отримали 4G вперше



"За весь період реалізації проекту, з липня по жовтень, понад 4,7 млн українців отримали 4G (7,7 тис. населених пунктів). При цьому понад 1,5 млн українців отримали 4G вперше (3,8 тис. населених пунктів). Загалом по країні 20 506 міст та сіл вже мають 4G. Залишилось підключити ще 7,3 тис. населених пунктів. Це невеликі села, де часто мешканці не мають ніякого доступу до швидкісного інтернету", - вказали у відомстві.

Зазначається, що до кінця року 4G стане доступний жителям Черкаської, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей.

Також у Мінцифри поділилися планами, аби швидкісним мобільним інтернетом вже за 3 роки могли користуватися 95% українців.

Тим часом, до прикладу, у Швеції запустили першу мережу 5G - ще у травні.