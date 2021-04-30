В Минцифры заявляют о подключении сел к оптическому интернету уже летом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В августе Минцифра обещает подключения сел к оптическому интернету. Для этого между общинами распределят заложены в госбюджете 500 млн грн. Об этом информируют в министерстве, пишет УНН.
Детали
Руководитель экспертной группы по развитию фиксированного интернета Минцифры Андрей Набок сказал, что вскоре стартует представление официальных заявок для участия в проектах Минцифры "Интернет-субвенция". В общин будет 10 рабочих дней для того, чтобы их отправить.
Отбор будет осуществлять комиссия, которую образуют при Минцифри. Она анализировать заявки глав общин, учитывая низкую цену подключения сел к оптическому интернету и крупнейший социальный эффект. Между общинами распределят заложены в госбюджете 500 млн грн , чтобы те смогли провести публичные закупки и определить провайдеров, подключать села к оптическому интернету.
Прогнозируют, что более 6 тыс. Сельских образовательных, культурных и медицинских учреждений получат оптический интернет со скоростью 100 Мбит / с и пользоваться им бесплатно до конца 2022 года.
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Напомним
Минцифры заявляло об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4700000 украинский в более чем 7 тысячах населенных пунктов получили 4G. При этом осталось подключить еще 7,3 тыс. Населенных пунктов. Это небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к широкополосному интернету, указали в ведомстве.