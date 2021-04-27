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Мінцифри пропонує внести до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету

Мінцифри пропонує внести до прожиткового мінімуму вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету

Київ • УНН

 • 15103 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. До прожиткового мінімуму в Україні пропонують внести вартість послуг мобільного зв’язку та інтернету. Про це інформують у Мінцифри, пише УНН.

Деталі

До прожиткового мінімуму входить набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб. Міністерство пропонує розширити цей список вартістю мобільного зв’язку та послуг Інтернету.

Вони дозволяють оперативно викликати швидку медичну допомогу чи поліцію, навчатися онлайн, працювати дистанційно, планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей, скаржитися на корупціонерів, звертатися до влади, не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

Свої пропозиції до Постанови Верховної Ради України, що врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму, Мінцифра передала через Комітет цифрової трансформації.

Нагадаємо

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що наразі додаток “Вдома”, що використовується для контролю самоізоляції прибулих в Україну осіб, працює за “невеликої підтримки”, а подальша його доля невідома.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінцифри почнуть з алкоголю: запровадять електронну акцизну марку

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