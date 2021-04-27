Минцифры предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. К прожиточному минимуму в Украине предлагают внести стоимость услуг мобильной связи и интернета. Об этом информируют в Минцифры, пишет УНН.
Детали
До прожиточного минимума входит набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей. Министерство предлагает расширить этот список стоимостью мобильной связи и услуг Интернета.
Они позволяют оперативно вызвать скорую помощь или полицию, учиться онлайн, работать дистанционно, планировать отдых и покупать билеты для путешествий, жаловаться на коррупционеров, обращаться к власти, не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.
Свои предложения в Постановление Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифра передала через Комитет цифровой трансформации.
Напомним
В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что пока приложение “Дома”, используемое для контроля самоизоляции прибывших в Украину лиц, работает по “небольшой поддержке”, а дальнейшая его судьба неизвестна.
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