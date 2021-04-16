У Мінцифри почнуть з алкоголю: запровадять електронну акцизну марку

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“Вже восени Мінцифра разом з Державною податковою службою запустять електронний акциз та електронну марку. Це суттєво спростить процес замовлення, обліку та сплати марок для виробників та експортерів. Що важливо, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн та миттєво повідомити про порушення. У рамках першого пілоту — алкогольна продукція”, — написав Борняков.

Деталі

Він додав, що це дозволить посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні та створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими чи незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.

Доповнення

Відзначимо, що директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несміянов радить купувати алкоголь перевірених виробників на офіційних інтернет-платформах або у мережевих великих магазинах, щоб не стати жертвою фальсифікаторів і зберегти своє життя та здоров’я.

Серед популярних українських алкогольних брендів, якості продукту яких українці довірять найбільше, знаходяться такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ PRIME (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).