Усе більше українців віддають перевагу першій крафтовій горілці "Др.Житник"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Дані соціологічного дослідження ММІ компанії Kantar TNS свідчать, що українці стали більше надавати перевагу першій крафтовій горілці "Др.Житник", цей рівень зріс за ІІІ-IV квартал 2020 року в порівнянні з даними за 2019 рік, повідомляє УНН.
Так, за даними ММІ, за останній рік рейтинг переваги першої крафтової горілки "Др.Житник" виробництва ЛГЗ "Prime" серед споживачів зріс на 0,6%.
"Зрозуміло, що крафт вимагає особливої майстерності, так виробництвом крафтової горілки займаються кращі технологи заводу ЛГЗ Prime - справжні майстри своєї справи з більш ніж десятирічним досвідом", - відзначають у виробника.
Перша крафтова горілка "Др.Житник" з'явилася в травні 2018 року і почала стрімко нарощувати споживчий інтерес.
Спочатку була запущена лінійка з трьох видів горілки - "Др. Житник Крафтова", "Др. Житник Зернова" і "Др. Житник Калганова".
У 2019 цю колекцію поповнила горілка "Др. Житник Преміальна" і "Др. Житник Пшеничний колос", а трохи пізніше - "Др. Житник Зубровиця" зі справжнім стебельком зубрівки всередині кожної пляшки.
"Виробництво нашої крафтової лінійки горілки "Др.Житник" засноване на авторських рецептах Клима Житника - відомого чернігівського ботаніка 19-го століття і автора унікальних трав'яних настоянок", - підкреслюють у ЛГЗ "Prime".