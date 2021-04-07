Все больше украинцев отдают предпочтение первой крафтовой водке “Др.Житник”
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Данные социологического исследования ММІ компании Kantar TNS свидетельствуют, что уровень предпочтения украинцами первой крафтовой водки “Др.Житник” за ІІІ-IV квартал 2020 возрос по сравнению с данными за 2019 год, сообщает УНН.
Так, по данным ММІ, за последний год рейтинг предпочтения первой крафтовой водки “Др.Житник” производства ЛВЗ “Prime” среди потребителей возрос на 0,6%.
“Понятно, что крафт требует особого мастерства, так производством крафтовой водки занимаются лучшие технологи завода ЛВЗ Prime — настоящие мастера своего дела с более чем десятилетним опытом”, — отмечают у производителя.
Первая крафтовая водка “Др.Житник” появилась в мае 2018 года и начала стремительно наращивать потребительский интерес.
Сначала была запущена линейка из трех видов водки — “Др. Житник Крафтовая”, “Др. Житник Зерновая” и “Др. Житник Калгановая”.
В 2019 году эту коллекцию пополнила водка “Др. Житник Премиальная” и “Др. Житник Пшеничный колос”, а чуть позже — “Др. Житник Зубровица” с настоящим стебельком зубровки внутри каждой бутылки.
“Производство нашей крафтовой линейки водки "Др.Житник“ основано на авторских рецептах Клима Житника — известного черниговского ботаника 19-го века и автора уникальных травяных настоек”, — подчеркивают в ЛВЗ “Prime”.