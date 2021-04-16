В Минцифры начнут с алкоголя: введут электронную акцизную марку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Минцифры планирует запустить электронную акцизную марку осенью, начнут с алкогольной продукции. Об этом заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков написал в Facebook, передает УНН.
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Цитата
“Уже осенью Минцифра вместе с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку. Это существенно упростит процесс заказа, учета и уплаты марок для производителей и экспортеров. Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях. В рамках первого пилота — алкогольная продукция”, — написал Борняков.
Детали
Он добавил, что это позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.
Дополнение
Отметим, что директор Всеукраинской общественной организации “Союз потребителей Украины” Максим Несмеянов советует покупать алкоголь проверенных производителей на официальных интернет-платформах или в сетевых крупных магазинах, чтобы не стать жертвой фальсификаторов и сохранить свою жизнь и здоровье.
Среди популярных украинских алкогольных брендов, качеству продукта которых украинцы доверят больше всего, находятся такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ PRIME (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).