У Мінцифри розповіли про недоліки додатку “Вдома” та його подальшу долю

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У Мінцифри повідомили, що проект був розроблений Diia Company (ІТ-компанія Мінцифри — ред.) та не фінансувався додатково, окрім заробітної плати розробників. Однак, сам додаток є спільним продуктом МОЗ, МВС та Центру громадського здоров’я, для нього Мінцифра розробила просто програмне рішення, з яким вже взаємодіяли люди.

“Нещодавно ми його трохи оновили й вдосконалили. Невелика підтримка, звісно, є, адже ним продовжують користуватись. Що буде далі з ним після закінчення пандемії COVID-19 — інформації немає, тож чекатимемо вказівок”, — додали у Міністерстві.

Зазначається, що наразі додаток “Вдома” завантажили понад 800 тисяч українців. До речі, будь-хто може його встановити та подивитись, що там є цікавого та корисного. Встановлення застосунку “Вдома” не розпочинає самоізоляцію.

Щодо збоїв у роботі застосунку, то у Мінцифри переконані, що масових проблем немає.

“Через застосунок пройшли сотні тисяч людей, були певні проблеми, пов’язані з наданням фотографій, з геотаргетуванням, але це не було масовою проблемою. Окремі збої залежали від версій смартфону, на який було встановлено застосунок, від оновлення його операційної системи”, — повідомили у відповіді на запит.

Водночас, додамо, що відгуки користувачів на Google Play та в App Store свідчать про те, що згадані проблеми виникають у доволі великої кількості користувачів. Обидві версії застосунку, як свідчать дані з маркетів, оновлювалися наприкінці листопаду 2020 року. Оцінка в обох маркетах нижча за 1,5.

Актуальність питання роботи застосунку обумовлена наближенням туристичного сезону. Адже, попри зростання кількості інфікованих, українці активно їдуть відпочивати за кордон. УНН вже писав, що загалом два десятки чартерних рейсів щодоби здійснюються між Україною та Єгиптом лише в один бік.

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