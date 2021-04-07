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В Минцифры рассказали о недостатках приложении "Вдома" и его дальнейшей судьбе

В Минцифры рассказали о недостатках приложении "Вдома" и его дальнейшей судьбе

Киев • УНН

 • 36983 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что на данный момент приложение "Вдома", используемый для контроля самоизоляции прибывших в Украину лиц, работает при "небольшой поддержке", а дальнейшая его судьба неизвестна. Об этом говорится в ответе на запрос журналиста УНН.

Детали

В Минцифры сообщили, что проект был разработан Diia Company (ЫТ-компания Минцифры - ред.), но не финансировался дополнительно, кроме заработной платы разработчиков. Однако, само приложение является совместным продуктом Минздрава, МВД и Центра общественного здоровья, для него Минцифра разработала просто программное решение, с которым уже взаимодействовали люди.

"Недавно мы его немного обновили и усовершенствовали. Небольшая поддержка, конечно, есть, ведь им продолжают пользоваться. Что будет дальше с ним после окончания пандемии COVID-19 - информации нет, поэтому будем ждать указаний", - добавили в Министерстве.

Отмечается, что в настоящее время приложение "Вдома" загрузили более 800 тыс. украинцев. Кстати, любой может его установить и посмотреть, что там есть интересного и полезного. Установка приложения "Вдома" не начинает самоизоляцию.

Что касается сбоев в работе приложения, то в Минцифры убеждены, что массовых проблем нет.

"Через приложение прошли сотни тысяч людей, были определенные проблемы, связанные с предоставлением фотографий, с геотаргетированием, но это не было массовой проблемой. Отдельные сбои зависели от версий смартфона, на который было установлено приложение, от обновления его операционной системы", - сообщили в ответе на запрос.

В то же время, добавим, что отзывы пользователей на Google Play и в App Store свидетельствуют о том, что упомянутые проблемы возникают у довольно большого количества пользователей. Обе версии приложения, как свидетельствуют данные из маркетов, обновлялись в конце ноября 2020 года. Оценка в обоих маркетах ниже 1,5.

Актуальность вопроса работы приложения обусловлена приближением туристического сезона. Ведь, несмотря на рост числа инфицированных, украинцы активно едут отдыхать за границу. УНН уже писал, что в целом два десятка чартерных рейсов ежесуточно осуществляются между Украиной и Египтом только в одну сторону.

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