У Мінсоцполітики запевнили, що призначені субсидії через підвищення мінімальної зарплати не переглядатимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Органи соціального захисту населення не переглядатимуть призначені в нинішньому опалювальному періоді субсидії після збільшення мінімальної зарплати з 2017 року удвічі - до 3200 грн. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Призначені субсидії у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати не переглядатимуться до кінця опалювального сезону... надалі, звичайно, будуть зміни, але це буде вже в травні 2017 року”, - сказав А.Рева.
Нагадаємо, Уряд збирається у 2017 році довести мінімальну зарплату до рівня 3200 грн.