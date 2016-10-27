В Минсоцполитики заверили, что назначеные субсидии из-за повышения минимальной зарплаты не будут пересматривать
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Органы социальной защиты населения не будут пересматривать предназначеные в нынешнем отопительном периоде субсидии после увеличения минимальной зарплаты с 2017 года вдвое - до 3200 грн. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"Назначеные субсидии в связи с повышением минимальной заработной платы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона ... в дальнейшем, конечно, будут изменения, но это будет уже в мае 2017 года", - сказал А.Рева.
Напомним, Правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.