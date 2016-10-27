В Минсоцполитики заверили, что назначеные субсидии из-за повышения минимальной зарплаты не будут пересматривать

"Назначеные субсидии в связи с повышением минимальной заработной платы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона ... в дальнейшем, конечно, будут изменения, но это будет уже в мае 2017 года", - сказал А.Рева.

Напомним, Правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.