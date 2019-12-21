У Мінсоцполітики розповіли, як дізнатися про розміри доплат на ЖКП для пільговиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики пояснили, як пільговик може дізнатись про розміри доплат, які йому необхідно зробити, у той час, як у платіжці зазначені суми повністю. Відповідні роз’яснення Мінсоцполітики опублікували на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щодо послуг, за які потрібно доплатити, АТ "Ощадбанк" надішле Вам СМС (з розмірами доплати за кожним видом послуги). Також ви може зайти у свій особистий кабінет на сайті АТ "Ощадбанк", де відображається рух коштів за вашим обліковим записом", - повідомили у Міністерстві.
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Нагадаємо, Мінсоцполітики профінансувало виплату пільг за комуналку за жовтень та листопад.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Мінсоцполітики розповіли, що робити у випадку ненарахування пільги.