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У Мінсоцполітики розповіли, як дізнатися про розміри доплат на ЖКП для пільговиків

У Мінсоцполітики розповіли, як дізнатися про розміри доплат на ЖКП для пільговиків

Київ • УНН

 • 18295 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики пояснили, як пільговик може дізнатись про розміри доплат, які йому необхідно зробити, у той час, як у платіжці зазначені суми повністю. Відповідні роз’яснення Мінсоцполітики опублікували на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щодо послуг, за які потрібно доплатити, АТ "Ощадбанк" надішле Вам СМС (з розмірами доплати за кожним видом послуги). Також ви може зайти у свій особистий кабінет на сайті АТ "Ощадбанк", де відображається рух коштів за вашим обліковим записом", - повідомили у Міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію за безготівкову монетизацію.

Нагадаємо, Мінсоцполітики профінансувало виплату пільг за комуналку за жовтень та листопад.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Мінсоцполітики розповіли, що робити у випадку ненарахування пільги.

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