У Мінсоцполітики розповіли, як дізнатися про розміри доплат на ЖКП для пільговиків

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики пояснили, як пільговик може дізнатись про розміри доплат, які йому необхідно зробити, у той час, як у платіжці зазначені суми повністю. Відповідні роз’яснення Мінсоцполітики опублікували на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.