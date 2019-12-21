В Минсоцполитики рассказали, как узнать размеры доплат на ЖКУ для льготников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Министерстве социальной политики объяснили, как льготник может узнать размеры доплат, которые ему необходимо сделать, в то время, как в платежке указанные суммы полностью. Соответствующие разъяснения Минсоцполитики опубликовали на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Касательно услуг, за которые нужно доплатить, АО "Ощадбанк" вышлет Вам СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги). Также вы может зайти в свой личный кабинет на сайте АО "Ощадбанк", где отражается движение средств по вашей учетной записи" , - сообщили в Министерстве.
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Напомним, Минсоцполитики профинансировало выплату льгот за коммуналку за октябрь и ноябрь.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минсоцполитики рассказали, что делать в случае не начисления льготы.