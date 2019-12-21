В Минсоцполитики рассказали, как узнать размеры доплат на ЖКУ для льготников

"Касательно услуг, за которые нужно доплатить, АО "Ощадбанк" вышлет Вам СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги). Также вы может зайти в свой личный кабинет на сайте АО "Ощадбанк", где отражается движение средств по вашей учетной записи" , - сообщили в Министерстве.

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Напомним, Минсоцполитики профинансировало выплату льгот за коммуналку за октябрь и ноябрь.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минсоцполитики рассказали, что делать в случае не начисления льготы.