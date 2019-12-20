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Мінсоцполітики профінансувало виплату пільг за комуналку за жовтень та листопад

Мінсоцполітики профінансувало виплату пільг за комуналку за жовтень та листопад

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики у повному обсязі профінансувало виплату нарахованих пільг за житлово-комунальні послуги за жовтень та листопад цього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

“Міністерство соціальної політики своєчасно та у повному обсязі профінансувало виплату нарахованих пільг за житлово-комунальні послуги за жовтень та листопад цього року. 680 млн грн були перераховані пільговикам за жовтень (перерахунок пройшов 08 листопада), а 1,3 млрд грн — за листопад для розрахунків у грошовій безготівковій формі (перерахунок пройшов 10 грудня). При цьому у готівковій формі було перераховано 40 млн грн, а за листопад — майже 80 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінсоцполітики, у листопаді чисельність одержувачів пільг у грошовій готівковій формі становила понад 77 тис. громадян, а у грошовій безготівковій (через АТ “Ощадбанк”) майже 1,7 млн громадян. При цьому не нараховані пільги близько 60 тисячам осіб — через некоректну інформацію у ЄДАРПі.

“Пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховуються на підставі даних про пільговиків, які містяться у ЄДАРП. Частина цих даних, на старті монетизації, була застарілою, оскільки вносилася 15 років тому і в багатьох випадках не коригувалася. Саме тому у першій хвилі монетизації пільг за жовтень 2019 року могли відбуватися затримки щодо відкриття облікового запису пільговика в АТ „Ощадбанк“ з огляду на некоректність даних. Наразі більшість персональних даних вже уточнено”, — повідомили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що бувають випадки, коли пільговику не нараховано пільгу. У такій ситуації необхідно звернутись до органу соціального захисту населення для уточнення інформації про себе, членів родини та переліку послуг, якими вона користується.

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