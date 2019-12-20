Минсоцполитики профинансировало выплату льгот за коммуналку за октябрь и ноябрь

“Министерство социальной политики своевременно и в полном объеме профинансировало выплату начисленных льгот за жилищно-коммунальные услуги за октябрь и ноябрь этого года. 680 млн грн были перечислены льготникам за октябрь (перерасчет прошел 8 ноября), а 1,3 млрд грн — за ноябрь для расчетов в денежной безналичной форме (перерасчет прошел 10 декабря). При этом в наличной форме было перечислено 40 млн грн, а за ноябрь — почти 80 млн грн”, — говорится в сообщении.

По информации Минсоцполитики, в ноябре численность получателей льгот в денежной наличной форме составила более 77 тыс. граждан, а в денежной безналичной (через АО “Ощадбанк”) почти 1,7 млн граждан. При этом начисленные льготы около 60 тысячам человек — из-за некорректной информацию в ЕГАРЛ.

“Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляются на основании данных о льготниках, которые содержатся в ЕГАРЛ. Часть этих данных, на старте монетизации, была устаревшей, поскольку вносилась 15 лет назад и во многих случаях не корректировалась. Именно поэтому в первой волне монетизации льгот по октябрь 2019 года могли происходить задержки по открытию аккаунта льготника в АО „Ощадбанк“ учитывая некорректность данных. Сейчас большинство персональных данных уже уточнено”, — сообщили в Минсоцполитики.

Напомним, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что бывают случаи, когда льготнику не начислены льготу. В такой ситуации необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации о себе, членов семьи и перечень услуг, которыми она пользуется.