У Мінську затримали співробітника МКЗТ, який знімав Лукашенка на телефон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Співробітника Мінського заводу колісних тягачів, який знімав на телефон президента Білорусі Олександра Лукашенка під час словесного конфлікту зі співробітниками, було затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на білоруську службу “Радіо Свобода”.
"Правозахисники "Весни" були проінформовані про затримання Андрія Судаса, працівника Мінського заводу колісних тягачів (МКЗТ). Саме він знімав Олександра Лукашенка на телефон під час словесного конфлікту зі співробітниками", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що досі не відомо на яких підставах він був затриманий.
"Він був у відділі міліції Заводського району Мінська. Його друг, який розмовляв із дружиною Судаса, пізніше сказав, що він уже вдома...", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, президент Білорусії Олександр Лукашенко прилетів на Мінський завод колісних тягачів (МКЗТ), де виступив перед працівниками підприємства. Присутні у підприємстві люди зустріли білоруського лідера з обуренням.
Нагадаємо, у Білорусі на страйки виходять великі підприємства, серед них "Білоруськалій", "Нафтан", МЗКТ. Працівники вимагають припинити насильство з боку силовиків.