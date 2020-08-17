"Лукашенка - в автозак", "іди геть": білоруський лідер прилетів на завод МКЗТ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Білорусії Олександр Лукашенко прилетів на Мінський завод колісних тягачів (МКЗТ), де виступив перед працівниками підприємства. Присутні у підприємстві люди зустріли білоруського лідера з обуренням, передає УНН із посиланням на відео, опубліковане Telegram-каналом Nexta.live.
Так, сотні людей, які зібралися, зокрема, робочі підприємства кричали "іди геть" президенту.
Крім того, на слова Лукашенка "ви завжди підтримували президента" натовп хором закричала "ні".
У кінці виступу присутні скандували "Лукашенка - в автозак".
Як повідомляв УНН, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів, прибув на вертольоті на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ) для зустрічі з працівниками заводу.
Нагадаємо, у Білорусі на страйки виходять великі підприємства, серед них "Білоруськалій", "Нафтан", МЗКТ. Працівники вимагають припинити насильство з боку силовиків.