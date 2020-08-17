"Лукашенко - в автозак", "уходи": белорусский лидер прилетел на завод МКЗТ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей (МКЗТ), где выступил перед работниками предприятия. Присутствующие на предприятии люди встретили белорусского лидера с негодованием, передает УНН со ссылкой на видео, опубликованное Telegram-каналом Nexta.live.
Так, сотни людей, которые собрались, в частности, рабочие предприятия кричали "уходи" президенту.
Кроме того, на слова Лукашенко "вы всегда поддерживали президента" толпа хором закричала "нет".
В конце выступления собравшиеся скандировали "Лукашенко - в автозака".
Как сообщал УНН, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК страны объявил победителем президентских выборов, прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) для встречи с работниками завода.
Напомним, в Беларуси на забастовку выходят крупные предприятия, среди них "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ. Работники требуют прекратить насилие со стороны силовиков.