В Минске задержали сотрудника МКЗТ, который снимал Лукашенко на телефон
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сотрудник Минского завода колесных тягачей, который снимал на телефон президента Беларуси Александра Лукашенко во время словесного конфликта с сотрудниками был задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
"Правозащитники "Весны" были проинформированы о задержании Андрея Судаса, работника Минского завода колесных тягачей (МКЗТ). Именно он снимал Александра Лукашенко на телефон во время словесного конфликта с сотрудниками", - говорится в сообщении.
Сообщается, что до сих пор не известно на каких основаниях он был задержан.
"Он был в отделе милиции Заводского района Минска. Его друг, который разговаривал с женой Судаса, позже сказал, что он уже дома..", - отмечается в сообщении.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей (МКЗТ), где выступил перед работниками предприятия. Присутствующие на предприятии люди встретили белорусского лидера с возмущением.
Напомним, в Беларуси на забастовки выходят крупные предприятия, среди них "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ. Работники требуют прекратить насилие со стороны силовиков.