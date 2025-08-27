У Міноборони працюють над запуском автоматичного переоформлення відстрочок у “Резерв+”
Київ • УНН
Міністерство оборони працює над автоматичним переоформленням відстрочок у застосунку "Резерв+". Це дозволить уникнути відвідування ТЦК та черг.
У Міністерстві оборони працюють над запуском у застосунку "Резерв+" автоматичного переоформлення відстрочок. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
На сьогодні ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювалися автоматично. Тому всі, хто оформить відстрочку через "Резерв+" в електронному вигляді, матимуть можливість потім не звертатися офлайн до ТЦК і СП, і взагалі більше не стикатися з чергою
Нагадаємо
У державному застосунку "Резерв+" додали можливість онлайн-сплати ще одного виду штрафу – за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання. Тепер українці можуть визнати порушення та закрити його без особистого візиту до ТЦК.