У Міненерго заявили про плани створити майже 2 тис. робочих місць в атомно-промислового комплексі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністерством енергетики та вугільної промисловості України спільно з Державним концерном “Ядерне паливо” розроблена Концепція Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2016-2020 роки. Реалізація заходів цієї програми передбачає зменшення імпортозалежності країни та створення більше 1,8 тис. робочих місць. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Міненерговугілля.
Так, у разі реалізації заходів програми, передбачається стратегічних розвиток держави та розв’язання певних екологічних проблем.
Зокрема, планується:
— повністю забезпечити потреби АЕС України в концентраті природного урану для виготовлення тепловидільних збірок.
— додаткові надходження до бюджетів всіх рівнів оцінюються до 780 млн грн.
— зменшення імпортозалежності — 350 млн дол. на рік;
— зниження ціни реалізації урану на 10-15% з 2020 року;
— максимальне використання місцевих трудових, виробничих, науково-технічних та інших ресурсів;
— збереження існуючих 8 тис. 135 та створення 1 тис. 811 нових робочих місць;
Також, за даними відомства, створення власного виробництва ядерного палива та його компонентів надасть можливість уникнути залежності від імпорту та забезпечити енергетичну незалежність держави, знизити витрати на ядерне паливо та зменшити паливну складову собівартості виробництва електроенергії на АЕС України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через кризу галузі, українські геологи працюють лише на 30-40% cвого робочого часу.
Ситуація з підготовкою геологів в Україні є критичною.
Науковці наголошують, якщо ще декілька років держава буде закривати очі на підтримку науково потенціалу, то у підсумку просто втратить свій ядерний потенціал.