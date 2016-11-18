В Минэнерго заявили о планах создать около 2 тыс. рабочих мест в атомно-промышленном комплексе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерством энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Государственным концерном "Ядерное топливо" разработана Концепция Государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса Украины на 2016-2020 годы. Реализация мероприятий этой программы предусматривает уменьшение импортозависимости страны и создание более 1,8 тыс. рабочих мест. Об этом УНН в ответе на запрос сообщили в Минэнергоугля.
Так, в случае реализации мероприятий программы, предполагается стратегическое развитие государства и решение определенных экологических проблем.
В частности, планируется:
— полностью обеспечить потребности АЭС Украины в концентрате природного урана для изготовления тепловыделяющих сборок.
— дополнительные поступления в бюджеты всех уровней оцениваются в 780 млн грн.
— уменьшение импортозависимости — 350 млн долл. на год;
— снижение цены реализации урана на 10-15% с 2020 года;
— максимальное использование местных трудовых, производственных, научно-технических и других ресурсов;
— сохранение существующих 8 тыс. 135 и создания 1 тыс. 811 новых рабочих мест;
Также, по данным ведомства, создание собственного производства ядерного топлива и его компонентов предоставит возможность избежать зависимости от импорта и обеспечить энергетическую независимость государства, снизить затраты на ядерное топливо и уменьшить топливную составляющую себестоимости производства электроэнергии на АЭС Украины.
Напомним, как сообщал УНН, из-за кризиса отрасли, украинские геологи работают только на 30-40% своего рабочего времени.
Ситуация с подготовкой геологов в Украине является критической.
Ученые отмечают, если еще несколько лет государство будет закрывать глаза на поддержку научно потенциала, то в итоге просто потеряет свой ядерный потенциал.