В Минэнерго заявили о планах создать около 2 тыс. рабочих мест в атомно-промышленном комплексе

ukru
15 марта, 19:03 • 108567 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148309 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126614 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119927 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106611 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102319 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96497 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126666 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128483 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127424 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 44420 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 39752 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 62929 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 47925 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 25987 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 126666 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 126550 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263383 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292644 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228902 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106228 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128482 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112331 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129541 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131513 просмотра
Актуальное
В Минэнерго заявили о планах создать около 2 тыс. рабочих мест в атомно-промышленном комплексе

В Минэнерго заявили о планах создать около 2 тыс. рабочих мест в атомно-промышленном комплексе

Киев • УНН

 • 12629 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерством энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Государственным концерном "Ядерное топливо" разработана Концепция Государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса Украины на 2016-2020 годы. Реализация мероприятий этой программы предусматривает уменьшение импортозависимости страны и создание более 1,8 тыс. рабочих мест. Об этом УНН в ответе на запрос сообщили в Минэнергоугля.

Так, в случае реализации мероприятий программы, предполагается стратегическое развитие государства и решение определенных экологических проблем.

В частности, планируется:

— полностью обеспечить потребности АЭС Украины в концентрате природного урана для изготовления тепловыделяющих сборок.

— дополнительные поступления в бюджеты всех уровней оцениваются в 780 млн грн.

— уменьшение импортозависимости — 350 млн долл. на год;

— снижение цены реализации урана на 10-15% с 2020 года;

— максимальное использование местных трудовых, производственных, научно-технических и других ресурсов;

— сохранение существующих 8 тыс. 135 и создания 1 тыс. 811 новых рабочих мест;

Также, по данным ведомства, создание собственного производства ядерного топлива и его компонентов предоставит возможность избежать зависимости от импорта и обеспечить энергетическую независимость государства, снизить затраты на ядерное топливо и уменьшить топливную составляющую себестоимости производства электроэнергии на АЭС Украины.

Напомним, как сообщал УНН, из-за кризиса отрасли, украинские геологи работают только на 30-40% своего рабочего времени.

Ситуация с подготовкой геологов в Украине является критической.

Ученые отмечают, если еще несколько лет государство будет закрывать глаза на поддержку научно потенциала, то в итоге просто потеряет свой ядерный потенциал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы