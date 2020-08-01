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У Міненерго підбили підсумки тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Цього тижня введено у дію закон про зниження "зелених" тарифів, повідомляє Міненерго, передає УНН.

"Закон про вдосконалення умов підтримки "зеленої" енергетики офіційно опубліковано", - зазначають у відомстві.

Законом зокрема передбачається:

▪️ зниження "зелених" тарифів (на 7,5% – ВЕС, на 15% – СЕС), що передбачає економію для держави близько 6 млрд грн щороку або 2 млрд євро – до завершення терміну підтримки (до 2030 року);

▪️ збільшення ще на 5% електроенергії, яку може продавати НАЕК "Енергоатом" на ринку двосторонніх договорів; сумарно компанія зможе продавати таким чином 10%;

▪️ удосконалення моделі "зелених" аукціонів, яка покликана зробити її більш прозорою, гнучкою та адаптивною.

Також Міненерго розпочав підготовку до "зелених" аукціонів.

"Ми розпочали роботу з визначення обсягів річних квот підтримки "зеленої" енергетики, графіків організації аукціонів та підготовку нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію положень закону. Для більш узгодженої та продуктивної роботи плануємо створити координаційну групу", – зазначила очільниця Міненерго Ольга Буславець.

Також відомство Буславець цього тижня опікувалось атомною енергетикою країни.

"Міненерго сприяє фінансовому оздоровленню "Енергоатома". На погодженні заінтересованих органів влади перебуває проєкт постанови уряду, яким впроваджується перехідна модель ПСО на ринку електроенергії перед запровадженням фінансового механізму ПСО. Документом буде передбачено, що "Енергоатом" отримає можливість продавати на ринку двосторонніх договорів до 40% електроенергії", - повідомляє Міненерго.

При цьому, у відомстві категорично проти імпорту електроенергії з Білорусі та Російської Федерації.

"Ми взяли курс на європейську інтеграцію. А саме – на повну технічну синхронізацію з європейськими енергетичними системами ENTSO-E. Синхронізація дозволить інтегруватись до європейського ринку та мати реальну конкуренцію. Для виконання планів нам потрібно у 2022 році протягом тижня провести відповідне тестування, на час якого необхідно від’єднатись від енергосистем Росії та Білорусі. Будь-які розмови про імпорт електроенергії з цих держав є перешкодою для нашої подальшої повної технічної синхронізації, послаблюють нашу генерацію і унеможливлюють виконання наших планів. А ми маємо думати і працювати стратегічно", – заявила Буславець.

Також нагадується, що днями уряд встановив вимоги до скрапленого газу.

"Кабінет Міністрів затвердив технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей", - розповіли у відомстві.

Окрім того повідомили, що до Громадської ради при Міненерго подали кандидатури 34 громадські організації та об’єднання.

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