У Мінекономрозвитку заявили, що підвищення зарплати не вплине на інфляцію та курс гривні до долара

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 13925 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 14440 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 24295 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 34164 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 44345 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 71046 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 81566 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 147994 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207713 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194067 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 20053 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 16469 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 17465 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 20267 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 18108 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 13815 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 20244 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 34075 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 498489 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 331228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 3194 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 5246 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 129665 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 188884 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 131294 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

У Мінекономрозвитку заявили, що підвищення зарплати не вплине на інфляцію та курс гривні до долара

У Мінекономрозвитку заявили, що підвищення зарплати не вплине на інфляцію та курс гривні до долара

Київ • УНН

 • 13021 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі не планують переглядати макропоказники закладені у проекті бюджету 2017 та курс гривні до долара у зв’язку з ініціативою про підвищенням мінімальної зарплати до 3,2 тисячі гривень. Про це на брифінгу заявив перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

“Мінекономіки та Мінфін надали прогноз зростання ВВП на наступний рік — 3%. Ми чітко зафіксували середній курс — 27,2 грн/дол. Ми чітко зафіксували зростання, структуру та пріоритети. Я вважаю, що макропоказники, які ми надали на три роки, є прогнозованими”, — зазначив С.Кубів.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України запропонував, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн.

Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73