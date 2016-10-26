У Мінекономрозвитку заявили, що підвищення зарплати не вплине на інфляцію та курс гривні до долара
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі не планують переглядати макропоказники закладені у проекті бюджету 2017 та курс гривні до долара у зв’язку з ініціативою про підвищенням мінімальної зарплати до 3,2 тисячі гривень. Про це на брифінгу заявив перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Мінекономіки та Мінфін надали прогноз зростання ВВП на наступний рік — 3%. Ми чітко зафіксували середній курс — 27,2 грн/дол. Ми чітко зафіксували зростання, структуру та пріоритети. Я вважаю, що макропоказники, які ми надали на три роки, є прогнозованими”, — зазначив С.Кубів.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України запропонував, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн.
Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.