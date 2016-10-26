В Минэкономразвития заявили, что повышение зарплаты не повлияет на инфляцию и курс гривны к доллару
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Министерстве экономического развития и торговли не планируют пересматривать макропоказатели заложенные в проекте бюджета 2017 и курс гривны к доллару в связи с инициативой о повышением минимальной зарплаты до 3,2 тысячи гривен. Об этом на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Минэкономики и Минфин предоставили прогноз роста ВВП на следующий год - 3%. Мы четко зафиксировали средний курс - 27,2 грн / долл. Мы четко зафиксировали рост, структуру и приоритеты. Я считаю, что макропоказатели, которые мы предоставили на три года, являются прогнозируемыми ", - отметил С.Кубив.