У Миколаєві зі знищеного окупантами будинку врятували лабрадора

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"У Миколаєві, у знищеному росіянами будинку, в одній із квартир на четвертому поверсі лишився лабрадор. Про це рятувальникам повідомив власник собаки, його раніше змогли евакуювати за допомогою автодрабини. Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей "хтось" із хвостом?" - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, собаку діставали за допомогою крану із люлькою.

"Він був страшенно переляканий, тому спецоперація "порятунок лабрика" видалася непростою - хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану. Та, на щастя, все пройшло вдало - господар та його друг врятовані та живі", - повідомили в МВС.

Доповнення

29 червня у Миколаєві російські окупанти влучили ракетою у житлову багатоповерхівку.

Відомо про чотирьох загиблих, ще 5 людей поранені.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що окупанти сьогодні вранці випустили вісім ракет по Миколаєву, одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок.