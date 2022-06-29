Окупанти вранці випустили вісім ракет по Миколаєву – Кім

Цитата

“Ситуація в області наразі складна, тому що лише за вчора по області було випущено 11 ракет. Частину з них було збито. Сьогодні було випущено 8 ракет. Одна з них влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, і там зараз загинуло чотири особи, також п’ять поранених. Три людини врятовано. Ще тривають рятувальні роботи”, – повідомив Кім.

Деталі

За словами голови ОВА, ситуація в місті та області гірша, ніж 3 тижні тому. Окупанти посилили обстріли по цивільному населенню, обласному центру та населених пунктах, які далеко від лінії фронту.

Рашисти мають на меті залякати цивільне населення та деморалізувати українську армію.

Окрім того, Кім додав, що в області є постійна міграція людей. Багато людей приїжджають з селищ, які поруч. У самому Миколаєві на постійній основі перебуває 250 тисяч осіб.

Доповнення

Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти влучили у житловий будинок.