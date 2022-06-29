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Оккупанты утром выпустили восемь ракет по Николаеву – Ким

Оккупанты утром выпустили восемь ракет по Николаеву – Ким

Киев • УНН

 • 62503 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты сегодня утром выпустили восемь ракет по Николаеву, одна из них попала в пятиэтажный жилой дом. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

“Ситуация в области пока сложная, потому что только за вчера по области было выпущено 11 ракет. Часть из них была сбита. Сегодня было выпущено 8 ракет. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, и там сейчас погибли четыре человека, также пять раненых. Три человека спасены. Еще продолжаются спасательные работы”, – сообщил Ким.

Детали 

По словам главы ОВА, ситуация в городе и области хуже, чем 3 недели назад. Оккупанты усилили обстрелы по гражданскому населению, областному центру и населенным пунктам, которые находятся вдали от линии фронта.

Рашисты имеют цель запугать гражданское население и деморализовать украинскую армию.

Кроме этого, Ким добавил, что в области есть постоянная миграция людей. Многие приезжают из поселков, которые рядом. В самом Николаеве на постоянной основе находятся 250 тысяч человек.

Дополнение

Сегодня, 29 июня, утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты попали в жилой дом.

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