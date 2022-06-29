Ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Через ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві кількість жертв зросла до трьох, ще 5 людей поранені, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"На 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих", - написав Кім у Telegram.
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Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти влучили у житлову багатоповерхівку.
На місці триває пошуково-рятувальні роботи.