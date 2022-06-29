Ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: кількість жертв зросла до трьох

Цитата

"На 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих", - написав Кім у Telegram.

Доповнення

Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти влучили у житлову багатоповерхівку.

На місці триває пошуково-рятувальні роботи.