У Миколаєві російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Миколаєві російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медичні працівники та комунальники. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, передає УНН.
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“Маємо влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники”, — зазначив він.
Сєнкевич закликав людей не публікувати адресу і фотографії з місць обстрілів.
“Не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей”, — додав він.
Додамо
Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.