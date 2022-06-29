У Миколаєві російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку

Цитата

“Маємо влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники”, — зазначив він.

Сєнкевич закликав людей не публікувати адресу і фотографії з місць обстрілів.

“Не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей”, — додав він.

Додамо

Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.