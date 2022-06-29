В Николаеве российские оккупанты попали в жилую многоэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Николаеве российские оккупанты попали в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медицинские работники и коммунальщики. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram, передает УНН.
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“Есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики”, — отметил он.
Сенкевич призвал людей не публиковать адрес и фотографии из мест обстрелов.
“Не подвергайте опасности тех, кто сейчас там спасает людей”, — добавил он.
Добавим
Сегодня, 29 июня, утром в Николаеве прогремели мощные взрывы.