Вражеский обстрел многоэтажки в Николаеве: количество жертв возросло до трех
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за вражеского обстрела многоэтажки в Николаеве количество жертв возросло до трех, еще 5 человек ранены, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"На 8:20 – 5 раненых и 3 погибших", - написал Ким в Telegram.
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Сегодня, 29 июня, утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты попали в жилую многоэтажку.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы.