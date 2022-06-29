В Николаеве из уничтоженного оккупантами дома спасли лабрадора
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Николаеве из уничтоженного российскими оккупантами дома спасли лабрадора, который остался на четвертом этаже в одной из квартир. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.
Детали
"В Николаеве, в уничтоженном россиянами доме, в одной из квартир на четвертом этаже остался лабрадор. Об этом спасателям сообщил владелец собаки, его раньше смогли эвакуировать с помощью автолестницы. Разве наши ребята оставят кого-то в беде, даже если этот "кто-то" с хвостом?" – говорится в сообщении.
Как отметили, собаку доставали с помощью крана с люлькой.
"Он был ужасно испуган, поэтому спецоперация "спасение лабрика" показалась непростой – хвостатый никак не хотел перемещаться в люльку автокрана. Но, к счастью, все прошло удачно – хозяин и его друг спасены и живы", - сообщили в МВД.
Дополнение
29 июня в Николаеве российские оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку.
Известно о четырех погибших, еще 5 человек ранены.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что оккупанты сегодня утром выпустили восемь ракет по Николаеву, одна из них попала в пятиэтажный жилой дом.