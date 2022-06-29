Ранковий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: уже четверо загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Через ранковий ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві кількість жертв зросла до чотирьох, ще 5 людей поранені, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.
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"Черговий терористичний акт – ракетами обстріляне місто Миколаїв. Мінімум 10 ракет за пів години. 6.25 ранку, пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На зараз вже четверо загиблих. Мінімум п’ять поранено", - написала Замазєєва у Telegram.
Деталі
Зі слів голови облради, рятувальна операція продовжується. "Під завалами залишаються люди! Молимо Бога за них!" - зазначила Замазєєва.
Тим часом ГУ ДСНС у Миколаївській області публікує фото та відео розбору завалів. І підтверджує інформацію про загиблих. "Станом на 10:00 у місті Миколаїв з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку виявлено та деблоковано тіло 1 особи (всього загинуло 4 особи, постраждало 2 особи)", - вказано у повідомленні ДСНС.
При цьому, за словами Замазєєвої, за вчора на Миколаївщині поранення отримали ще 4 людини. "Станом на ранок, в миколаївських лікарнях 259 громадян постраждалих від атак окупантів. Ще 56 отримали допомогу амбулаторно", - вказала вона.
Доповнення
Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти влучили у житлову багатоповерхівку.