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Ранковий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: уже четверо загиблих

Ранковий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: уже четверо загиблих

Київ • УНН

 • 66980 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Через ранковий ворожий обстріл багатоповерхівки у Миколаєві кількість жертв зросла до чотирьох, ще 5 людей поранені, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Цитата

"Черговий терористичний акт – ракетами обстріляне місто Миколаїв. Мінімум 10 ракет за пів години. 6.25 ранку, пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На зараз вже четверо загиблих. Мінімум п’ять поранено", - написала Замазєєва у Telegram.

Деталі

Зі слів голови облради, рятувальна операція продовжується. "Під завалами залишаються люди! Молимо Бога за них!" - зазначила Замазєєва.

Тим часом ГУ ДСНС у Миколаївській області публікує фото та відео розбору завалів. І підтверджує інформацію про загиблих. "Станом на 10:00 у місті Миколаїв з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку виявлено та деблоковано тіло 1 особи (всього загинуло 4 особи, постраждало 2 особи)", - вказано у повідомленні ДСНС.

При цьому, за словами Замазєєвої, за вчора на Миколаївщині поранення отримали ще 4 людини. "Станом на ранок, в миколаївських лікарнях 259 громадян постраждалих від атак окупантів. Ще 56 отримали допомогу амбулаторно", - вказала вона.

Доповнення

Сьогодні, 29 червня, зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти влучили у житлову багатоповерхівку.

Українські Національні Новини

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