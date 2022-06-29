Утренний обстрел многоэтажки в Николаеве: уже четверо погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за утреннего вражеского обстрела многоэтажки в Николаеве количество жертв возросло до четырех, еще 5 человек ранены, сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
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"Очередной террористический акт – ракетами обстрелян город Николаев. Минимум 10 ракет за полчаса. 6.25 утра, прямое попадание в многоэтажный жилой дом. Сейчас уже четверо погибших. Минимум пять ранены", - написала Замазеева в Telegram.
Детали
По словам председателя облсовета, спасательная операция продолжается. "Под завалами остаются люди! Молим Бога о них!" – отметила Замазеева.
Тем временем ГУ ГСЧС в Николаевской области публикует фото и видео разбора завалов. И подтверждает информацию о погибших. "По состоянию на 10:00 в городе Николаев из-под завалов пятиэтажного жилого дома обнаружено и деблокировано тело 1 человека (всего погибли 4 человека, пострадали 2 человека)", - указано в сообщении ГСЧС.
При этом, по словам Замазеевой, за вчера в Николаевской области ранения получили еще 4 человека. "По состоянию на утро, в николаевских больницах 259 граждан пострадавших от атак оккупантов. Еще 56 получили помощь амбулаторно", - указала она.
Дополнение
Сегодня, 29 июня, утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты попали в жилую многоэтажку.