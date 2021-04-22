У Миколаєві від COVID-19 померли дві породіллі

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“За березень місяць від ковіду померло дві породіллі. В однієї вдалося врятувати дітей, в іншої — ні, був малий строк. Це стосується ситуації з пологовим будинком номер один”, — сказав він.

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Також мер Миколаєва розповів, що наразі в пологовому будинку № 1 знаходиться 18 породіль з підтвердженим коронавірусом, одна з яких перебуває в реанімації.

Сєнкевич також проінформував про показники щодо захворюванності на COVID-19 в Миколаєві та області за минулу добу. Так, за його даними, всього хворобу виявили у 449 людей.

Нагадаємо

У Миколаєві з 3 квітня ввели жорсткі карантинні обмеження.

Станом на 22 квітня в Україні зафіксовано вже 1,99 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 470 людей.

У Чернівецькій області померла вагітна 29-річна лікар-педіатр КНП “Заставнівська БЛ” Мар’яна Малинник.

Ще один випадок із смертю породіллі був зафіксований в Дніпрі.