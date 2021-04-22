У Миколаєві від COVID-19 померли дві породіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Миколаєві в березні від коронавірусної хвороби померли дві породіллі, дітей однієї вдалося врятувати. Про це повідомив міській голова Олександр Сєнккевич під час сесії Миколаївської міської ради, передає УНН.
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“За березень місяць від ковіду померло дві породіллі. В однієї вдалося врятувати дітей, в іншої — ні, був малий строк. Це стосується ситуації з пологовим будинком номер один”, — сказав він.
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Також мер Миколаєва розповів, що наразі в пологовому будинку № 1 знаходиться 18 породіль з підтвердженим коронавірусом, одна з яких перебуває в реанімації.
Сєнкевич також проінформував про показники щодо захворюванності на COVID-19 в Миколаєві та області за минулу добу. Так, за його даними, всього хворобу виявили у 449 людей.
Нагадаємо
У Миколаєві з 3 квітня ввели жорсткі карантинні обмеження.
Станом на 22 квітня в Україні зафіксовано вже 1,99 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 470 людей.
У Чернівецькій області померла вагітна 29-річна лікар-педіатр КНП “Заставнівська БЛ” Мар’яна Малинник.
Ще один випадок із смертю породіллі був зафіксований в Дніпрі.