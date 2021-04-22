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У Миколаєві від COVID-19 померли дві породіллі

У Миколаєві від COVID-19 померли дві породіллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Миколаєві в березні від коронавірусної хвороби померли дві породіллі, дітей однієї вдалося врятувати. Про це повідомив міській голова Олександр Сєнккевич під час сесії Миколаївської міської ради, передає УНН.

Цитата

“За березень місяць від ковіду померло дві породіллі. В однієї вдалося врятувати дітей, в іншої — ні, був малий строк. Це стосується ситуації з пологовим будинком номер один”, — сказав він.

Деталі

Також мер Миколаєва розповів, що наразі в пологовому будинку № 1 знаходиться 18 породіль з підтвердженим коронавірусом, одна з яких перебуває в реанімації.

Сєнкевич також проінформував про показники щодо захворюванності на COVID-19 в Миколаєві та області за минулу добу. Так, за його даними, всього хворобу виявили у 449 людей.

Нагадаємо

У Миколаєві з 3 квітня ввели жорсткі карантинні обмеження.

Станом на 22 квітня в Україні зафіксовано вже 1,99 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 470 людей.

У Чернівецькій області померла вагітна 29-річна лікар-педіатр КНП “Заставнівська БЛ” Мар’яна Малинник. 

Ще один випадок із смертю породіллі був зафіксований в Дніпрі. 

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