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В Николаеве от COVID-19 умерли две роженицы

В Николаеве от COVID-19 умерли две роженицы

Киев  •  УНН

 • 19218 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Николаеве в марте от коронавирусной болезни умерли две роженицы, детей одной удалось спасти. Об этом сообщил городской голова Александр Сенккевич во время сессии Николаевского городского совета, передает УНН.

Цитата

"За март месяц от ковида умерло две роженицы. В одной удалось спасти детей, у другой - нет, был маленький срок. Это касается ситуации с роддомом номер один", - сказал он.

Детали

Также мэр Николаева рассказал, что сейчас в роддоме № 1 находится 18 рожениц с подтвержденным коронавирусом, одна из которых находится в реанимации.

Сенкевич также проинформировал о показателях по заболеваемости COVID-19 в Николаеве и области за минувшие сутки. Так, по его данным, всего болезнь обнаружили у 449 человек.

Напомним

В Николаеве с 3 апреля ввели жесткие карантинные ограничения.

По состоянию на 22 апреля в Украине зафиксировано уже 1,99 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 470 человек.

В Черновицкой области умерла беременная 29-летняя врач-педиатр КНП "Заставненская МБ" Марьяна Малинник.

Еще один случай со смертью роженицы был зафиксирован в Днепре.

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