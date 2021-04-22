В Николаеве от COVID-19 умерли две роженицы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Николаеве в марте от коронавирусной болезни умерли две роженицы, детей одной удалось спасти. Об этом сообщил городской голова Александр Сенккевич во время сессии Николаевского городского совета, передает УНН.
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"За март месяц от ковида умерло две роженицы. В одной удалось спасти детей, у другой - нет, был маленький срок. Это касается ситуации с роддомом номер один", - сказал он.
Детали
Также мэр Николаева рассказал, что сейчас в роддоме № 1 находится 18 рожениц с подтвержденным коронавирусом, одна из которых находится в реанимации.
Сенкевич также проинформировал о показателях по заболеваемости COVID-19 в Николаеве и области за минувшие сутки. Так, по его данным, всего болезнь обнаружили у 449 человек.
Напомним
В Николаеве с 3 апреля ввели жесткие карантинные ограничения.
По состоянию на 22 апреля в Украине зафиксировано уже 1,99 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 470 человек.
В Черновицкой области умерла беременная 29-летняя врач-педиатр КНП "Заставненская МБ" Марьяна Малинник.
Еще один случай со смертью роженицы был зафиксирован в Днепре.