У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікар-педіатр

Деталі

Від ускладенень коронавірусної інфекції COVID-19 померла 29-річна вагітна лікар-педіатр Мар’яна Малинник. Зазначають, що вона у 2015 році закінчила “Буковинський державний медичний університет” за спеціальністю “Педіатрія”, після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра у КНП “Заставнівська ЦРЛ”.

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“Привітна та щира, чудовий лікар, яка завжди спішила на допомогу своїм пацієнтам, чуйна до проблем інших, хороший фахівець своєї справи. Колектив Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та вся медична громада Чернівецької області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправного горя — передчасної смерті лікаря-педіатра КНП „Заставнівська БЛ“ Малинник Мар’яни Василівни та її ненародженої дитини”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірусне захворювання COVID-19. На Харківщині від коронавірусу померло 2-місячне немовля, а також головний лікар харківської міської лікарні.