Від коронавірусу на Харківщині померло 2-місячне немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Харківщині зріс рівень захворюваності на СОVID-19 серед дітей, а перебіг хвороби набув більшої важкості: зареєстровано другий летальний випадок за три дні. Про це пише УНН з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.
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"За весь період епіднагляду за СОVID-19 в нашій області це перші діти, в яких інфекція забрала життя. Дитина 11 років з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом.
Дитина 2 місяців з міста Бахмут Донецької області мала супутню патологію – вроджені вади серця, перебувала у нашій області на стаціонарному лікуванні", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Всього в Україні померло від СОVID-19 уже 20 дітей.
Зазначається, що в Харківській області за останній тиждень (22.03- 28.03.2021) зареєстровано 6 720 нових випадків СОVID-19, зростання у порівнянні з минулим тижнем на 28%.
Особливістю третьої "хвилі" є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. Перебіг хвороби у дітей набув більшої важкості.
В області у поточному місяці захворіло 1334 дитини. За віком – більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільники складають 38,9%, троє немовлят, народжених від хворих матерів.
Доповнення
Нагадаємо, станом на 31 березня в Україні зафіксовано 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.