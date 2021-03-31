От коронавируса в Харьковской области умер 2-месячный младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харьковской области вырос уровень заболеваемости СОVID-19 среди детей, а течение болезни приобрело большую тяжесть: зарегистрирован второй летальный случай за три дня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.
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"За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция унесла жизни. Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.
Ребенок 2 месяцев из города Бахмут Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении", - говорится в сообщении.
Детали
Всего в Украине умерло от СОVID-19 уже 20 детей.
Отмечается, что в Харьковской области за последнюю неделю (22.03-28.03.2021) зарегистрировано 6 720 новых случаев СОVID-19, рост по сравнению с прошлой неделей на 28%.
Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть.
В области в текущем месяце заболели 1 334 ребенка. По возрасту - большинство учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.
Дополнение
Напомним, по состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано 11 226 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.